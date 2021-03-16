童話故事又幻滅！桌球王子公主婚變背後的真相？

日本桌球天后福原愛和江宏傑爆出4年婚變，女方被拍到和高帥男甜遊橫濱，甚至在飯店共度一晚，雖然事後她2度道歉，並強調自己沒有出軌，可仍平息不了外界抨擊她不倫的聲音，美女律師李怡貞日前就上節目吐露2招解套方法。

李怡貞日前上節目《震震有詞》，聊到福原愛江宏傑已開始做離婚攻防戰，對於福原愛和高帥男外出住同飯店、不同房間的說法，她並不相信，而從法律方面來看，她表示已婚男女在半夜跟別人密遊、密會到飯店開房間過夜，「這些在法院上都會認定逾越一般男女交際標準，這時候配偶可以提告侵害配偶權，我相信法院一定會認為你們這個行為使人非議，為什麼要開房間呢？」

李怡貞傳授福原愛解套方法，謝震武忍不住笑了。（圖／翻攝自Youtube）

李怡貞透露，萬一想解套，被告要花非常多的反證，讓法官相信兩人真是清白，否則另外一招就是，「這個橫濱大谷翔平其實是gay，是我的姐妹，他都有參加平權運動，我們是好姐妹在談心，或許有用。」讓主持人謝震武聽了都忍不住笑出聲。

福原愛在日本桌球界地位高，原先預計將擔任東京奧運桌球解說員的工作，但因為近期捲入不倫風波，日媒就爆出這工作可能生變，推測電視台可能已經考慮撤換掉她，並傳出開始在找備胎人選，不只工作、代言，她之前以運動員身分為311大地震拍攝的影片，官方網站也下架影片，影響相當嚴重。

(中時新聞網)