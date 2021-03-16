圖二： IKEA敦北店特別推出期間限定餐點「常常（腸腸）懷念餐」，單點原價120元，購買200元(含)以上的主餐，還可以88元的優惠價加購。(IKEA提供)

圖三：IKEA的霜淇淋是許多消費者逛敦北店的最後一站。(IKEA提供)

圖四：IKEA的肉丸是消費者的共同回憶。(IKEA提供)

圖五：無印良品在台第6度降價「良質良值」運動，帶動業績銷售。（無印良品提供）

圖六：特力集團提供全方位居家DIY商品和專業裝修服務，未來也將提供消費者居家修繕最佳解決方案。（特力集團提供）

台北人回憶消失！擁有23年歷史的IKEA敦北店將於4月26日結束營業，勾出民眾不捨留言外，昨（15）日人潮較平日成長2倍，由於IKEA日前舉辦內湖店工作招募，讓不少民眾猜測敦北店關店，與內湖店傳年底開幕有關，IKEA屆時將與長久經營該區的特力集團B＆Q、HOLA特力和樂等品牌短兵相接。

無論年輕族群從小吃的霜淇淋、瑞典肉丸，情侶們逛逛街增添浪漫居家氣息，或一家人天熱跑去坐沙發、躺床發個懶，IKEA敦北店包含著老台北人的共同回憶，而敦北商圈隨著無印良品、宜得利等加入，居家三劍客更讓添購家具家飾更便利，IKEA敦北店突然告別，讓網友一片哀號，甚至一位曾在該店工作的工讀生表示，自己曾在工作時遇到吃早餐準備開唱的盧廣仲，未來地近台北小巨蛋的該店消失了，也少了一個演唱會開場前的好去處。

外界猜測，IKEA離開原因除了租約到期外，是否敦北商圈聚客力有變化？但同商圈的無印良品表示，目前門市沒感受到商圈人潮變化，再加上前陣子「良質良值」降價的新聞曝光後，自家市業績其實反而成長。另有業者私蝦猜測，敦北店熄燈還是與IKEA品牌佈局相關。

再加上位置臨近台北小巨蛋，使其成為歌迷休憩、用餐的好處所，其中有位曾在敦北店工作的工讀生表示，某次還遇到盧廣仲一大早到敦北店吃早餐準備開唱，此次敦北店宣布熄燈，也讓許多歌迷表示未來少了一個演唱會開場前的好去處。

而敦北商圈除IKEA還有宜得利、無印良品等家居品牌，是住在市區的消費者選購家具首選，IKEA的離開除租約到期外，是否與商圈人潮縮減有關，對此同處同一商圈的無印良品表示，目前門市沒有受到這樣的影響，再加上前陣子「良質良值」降價的新聞曝光後 門市業績其實是有成長的，因此可以猜想敦北店熄燈與品牌佈局有關。

(中時 )