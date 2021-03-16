結婚該放棄自己的工作嗎？相信許多女人都曾考慮過這個問題，一位33歲的OL有穩定工作，累積存款200萬，一直很想買屬於自己的一間房，不過男友卻希望她結婚後能辭掉工作到家中幫忙家傳事業，並承諾買房會全額負擔。但仍讓她非常猶豫，感到不夠踏實。對此，網友一面倒狂勸，「夫妻絕對不要一起工作！」

原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上表示，目前33歲的她，工作穩定，前景也一片看好，不僅有存款約200萬元，還有靠股票理財。坦言一直很想靠自己親手賺到一間房子，擁有自己的窩，不想就此離開現有的工作崗位。

然而，原PO指出，現年30歲的男友卻希望2人結婚後，她能辭掉工作一起到他家中幫忙傳下來的家族事業。原PO分析，儘管男友目前存款不漂亮，但繼承家業後薪水穩定，加上理財頭腦，名下也有土地，整體來講看似不差。不過仍比不上她目前工作的薪水，而且若辭職結婚，還得當全職家庭主婦。

原PO男友甚至還掛保證說，婚後房子將會全額負擔，並登記她的名字，也不會管她個人的財產如何使用。但原PO仍擔心，「『擁有一間自己的房子』這個夢想也許很難再實現。」懷疑會過上不是自己想要的生活，庸庸碌碌的人生令她卻步，畢竟不是靠自己買的，就覺得不踏實。

文章一出，網友對此竟一面倒力勸原PO「夫妻絕對不要一起工作。」認為夫妻若公私不分24小時在一起，公事上的不愉快會延續到私生活上，整個家裡氣氛近而會因工作紛爭而變糟。「堅持自己原有的工作，千萬別在婆家工作」、「承諾隨時會變，有些話聽聽就好」、「千萬不要為了結婚辭工作.女人經濟要獨立.拿人錢財就會看人臉色」。

(中時新聞網)