挪威衛生當局今天表示，一名醫護人員在接種英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗後腦出血死亡，不過目前尚未確定死因是否與施打疫苗有關。

這是挪威若干天來第2次發生這類死亡事年，為防萬一，挪威11日已暫停為國民施打AZ疫苗。

挪威衛生當局13日表示，有3名醫護人員在接種疫苗後因血栓、出血以及血液中的血小板數量過低而住院。這3人的年齡都在50歲以下，且都注射過第一劑AZ疫苗。

據稱其中一人是「健康狀況良好」的女性醫護，14 日因腦出血而過世。她11日已住院，距她接種疫苗大約一週時間。

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）官員梅森（Steinar Madsen）告訴記者：「我們無法證實或排除此事與疫苗有關。」（譯者：張佑之）1100316

(中央社)