世界衛生組織（WHO）今天表示，世衛疫苗安全專家明天將開會討論英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的疫苗相關問題，不過目前各國應繼續施打此種疫苗。

現已有若干國家因擔心造成血栓，而暫停為國民接種阿斯特捷利康生產的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan ）在記者會說：「我們不希望大家恐慌，我們建議，目前各國繼續施打AZ疫苗。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）則說：「世衛疫苗安全顧問委員會一直查看可取得的資料，並正與歐盟藥品管理局（EMA）密切聯繫，我們明天將開會。」

歐盟藥品管理局也表示，將在18日召開特別會議，以決定如何「進一步處理」AZ疫苗；並說，施打這種疫苗仍然是利大於弊。（譯者：張佑之）1100316

(中央社)