日本三協株式會社前總務課長中澤祥基（中澤），娶了在日本陪酒大他9歲的台籍妻子呂美智（呂女），2人合謀暗槓公款，計畫縝密；2014年，中澤一口氣捲走近5.5億日幣公款（約台幣2億），後，先將錢分批匯入呂女帳戶，呂女領光帳戶內錢，在日本先買了數個名錶和名牌包，為築起防火牆，2人辦理假離婚，相偕攜鉅款潛逃台灣，在各大百貨公司及名牌專店，狂買名牌包、名錶及豪宅洗錢，爽過奢華富豪生活。

警方調查發現，中澤祥基夫妻捲款計畫縝密，2013年8月間，呂女先以台幣2590萬買下鳥松區透天電梯豪宅，在4個月內以現金付清全部房價，作為隔年潛逃回台的落腳處。

2014年，中澤夫妻先行辦理假離婚，呂女領光丈夫存入帳戶內約2億台幣的公款，和丈夫連袂在日本購買名牌包和名錶後，和「前夫」攜手帶著鉅款潛逃回台，展開令人瞠目結舌的洗錢行為，由於逃離日本過於匆忙，3支名錶來不及取貨，精品店找不到人，知會三協株式會社，中澤盜領公款一事才東窗事發。

美智找妹妹黃美信加入買房洗錢行列，最後雙雙被移送法辦，而呂美智的住處還被搜出許多名牌包。（圖／警方提供）

警方從查扣生活明細及發票發現，中澤夫妻來台後，為掩飾不法所得，切斷犯罪行為間的關連性，先在台灣開立多個金融帳戶、辦理信用卡，並分次至銀樓將日圓兌換為台幣後，前往高雄市漢神等各大百貨公司精品店，以現金或「閃靈刷手」之姿，狂買各式名牌包、皮件、皮夾、項鍊、鑽戒等精品，因出手闊綽，在精品店立馬升等為VIP客戶。

呂女後來將精品轉售商店變現，鍾愛名錶的中澤則購買百達翡麗、伯爵和勞力士等名錶收藏。

中澤夫妻除買名牌包、錶過著貴婦、富豪享樂生活外，呂女還以妹妹黃女名義，一口氣以1200萬買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，狡兔三窟，做為日後警方查上門的藏身處。

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(中時新聞網)