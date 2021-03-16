擁有G奶的台籍風俗孃人妻呂美智（呂女），年過半百仍風韻猶存，年輕時曾涉及多起詐欺案，30多歲赴日在歌舞伎町風俗店「打工」，還取了「千夏」日本名，後來轉至卡拉ＯＫ店陪酒，因身段柔軟、作風豪邁，讓在三協株式會社擔任總務課長的中澤祥基（中澤）一見傾心，墜入情網，兩人結婚後，合謀捲2億公款潛逃台灣，中澤祥基落網時，一度護妻扛責，殊不知呂女早讓他戴綠帽，數次帶著小王到澳門「極樂豪賭」輸掉上千萬。

本刊調查，中澤夫婦為規避台日警方追查公款下落，來台後狂買名牌精品、名錶及房產洗錢，承辦警方表示，中澤祥基落網當下，整個人似乎鬆了一口氣，曾表示「終於可以安心睡覺了」。

呂美智和中澤祥基捲款來台後，過著豪奢生活，狂買百達翡麗等名錶精品。（圖／警方提供）

警方透露，中澤除態度坦然外，還刻意想保護妻子呂女及小姨子，應訊時一肩扛責強調：「買了很多名牌變現，但記不清楚買了多少，我一人做事一人當。」顯見對妻子用情至深。

相較於丈夫坦承及護花犯後態度，警方查扣夫妻倆洗錢相關證據及明細後，意外發現呂女沉迷賭博，調閱呂女出入境紀錄，驚見呂女瞞著中澤，和不同男人每年至澳門至少旅遊3次，豪賭揮霍花費上千萬，懷疑中澤在不知情情況下被戴綠帽，呂女趁帶著小王出國享樂期間，帶著贓物到當地變現銷贓，在小王身上應該花了不少錢。

警方在中澤夫妻住所查扣琳瑯滿目的名牌皮件、鑽飾、紫水晶及名錶等近百件贓物，一度多到連電梯都塞不下。（圖／警方提供）

據了解，呂女在偵訊期間，避重就輕，不願說明金錢流向，因害怕遭羈押，才坦言贓款用來購置房地產、金飾、名錶。

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(中時新聞網)