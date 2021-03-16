3月中旬，隨著群星由雙魚移座牡羊宮，且火土精準入三合相，歐美政經吹入春風，從同理感應，化為實際行動，迎來企盼已久的輪動紓困與體質更新。此外，本周末尾於20日春分前，隨日金先後六合冥王，新冠疫情與受災慘業，將有基本面相樂觀變局，新章可期。

亞洲地緣政治本周將上演賞善罰惡，禍福由人，憑心顯化，而隨水星本周巡幸雙魚，喉舌共業將替代早先的掩耳盜鈴，社群媒體版面將有關於共多永續與綠能應用討論。日金同入牡羊，童星或青年運動健將一鳴驚人，成為熱議寵兒，或見政壇老將花邊不斷。投資方面，早先集體焦慮消散，股匯理性回神。

本周星情排行

摩羯座喜上眉梢 總運最旺

牡羊座順風直上 事業最佳

雙魚座歪打正著 偏財最利

獅子座黃袍加身 谷底推升

牡羊座 前程燦爛花似玉

點鐵成金，本周牡羊隨太陽回歸，命宮受金日護持，天地人三合喜兆，職場役無不克，風光無限。春分前日冥相位加持，業力煩惱一次出清，脫胎換骨。感情則是翠堤春曉，繁花似錦。

金牛座 正是忙碌不得閒

一切唯心。3月中旬，日金相位佳，金牛，動中有得，交際應酬開啟黃金屋。守護星23日移宮玄秘宮，異性緣好，但留心桃花有煞。偏財運轉弱，仔細理財。感情是眾裡尋他千百度。

雙子座 四喜怎可缺人合

人前風光，本周雙子關鍵字是人情，或厚積薄發，或命運欽點。水星加持，社交走跳激盪火花燦爛，更有機會一躍龍門，功畢一役。偏財受日冥相位加持，投資是大起大落。感情是掌握怦然心動。

巨蟹座 提升轉變心念安

轉意換念，巨蟹職場阻力逆風將停歇，心態解脫轉善，各方資源助力就定位，正是春風無限好。人情世故練達，走跳有好機遇敲門。正財逢天官賜財，偏財歇心。感情是進一步海闊天空。

獅子座 一將功成萬骨枯

眾目睽睽，守護星與冥王點亮奴僕宮，獅子庸碌不再，牡丹花開，得償所願。隨職場亂中升級，獅子將在眾人目光下，扭轉乾坤。財運不俗，正財輪動，偏財無。感情是碧海青天夜夜心。

處女座 無所懼越挫越勇

遇強則強，處女心態轉善，職場上不怕挑戰，只憂煩無趣無聊。本周群星相位為處女添媚，人緣佳。部分處女或有偏財與繼承問題需面對，謹記不貪求，見好即收。感情運是小別更勝新婚。

天秤座 鴛鴦譜錯點有趣

寬心意暢，逢日金吉利相位，天秤點撥人事，或是拿下強強合案有譜，事業得以運轉順遂。投資有回報，橫財運至。水星移宮，偏桃花不俗，且天秤正緣好上加好，正是情比金堅。

天蠍座 定風波高唱凱歌

西線平靖，天蠍本周職場內外兼修，事業表現不俗，健康運勢則是忙中見好。水星移宮，桃花與子女緣俏，也可以造訪遊樂場或犒賞自己。金星相位加持，正財有斬獲。感情是春陽融雪，百花綻放。

射手座 玫瑰帶刺仍可採

不畏人言，射手手到擒來，事業與正財引擎全開，更逢日金星移宮，財帛運開，切莫蹉跎此佳期。全球疫患成常態，射手本周有涉外大運，宜以視訊遠距遙控，出行改期。感情是紙短情長。

摩羯座 一鼓作氣再而竭

全面梭哈，本周摩羯隨火土三合，不惜一擲千金，也要完善信念與作品。職場風光無限，油門長踩，求仁得仁，理所應當。理財投資全憑實力，借貸三思。感情是忙碌之餘，風月不醉。

水瓶座 春光好欲語還休

韜光養晦，本周隨水星移座在即，水瓶自春分始便可迎來公私生活轉機，火土三合則是誤會冰釋，或是桃花與生活新節奏，一起盛開綻放。正財無奇，偏財有得。感情是衣帶漸寬終不悔。

雙魚座 進一步海闊天空

謀定後動，雙魚步入年度事業關聚焦期，切莫早春躲懶，走跳或是跨域合作正是最佳時刻。此外社交運開花，宜動不宜靜。財運是人脈通金脈，偏財有方。感情是滾石不生苔。

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(中時新聞網)