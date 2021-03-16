籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)最近在播客表示，基於某種原因，他曾經敵視偉大的前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)。布萊恩從1996年打到2016年，杜蘭特是在2007年進入NBA，兩人在西區較勁了9個球季。「我對布萊恩抱持敵意，但我覺得他並不知道。當你年紀漸長，你會明白他們只是磨練你、讓你變得更好。」

2007年11月，超音速對戰湖人，這是杜蘭特初次與布萊恩交手，年僅19歲的杜蘭特卯足全力砍了25分，布萊恩則輕鬆轟下35分擊敗超音速。隔年第2次對戰，杜蘭特奮勇出手26次僅中6，布萊恩狂飆48分。接下來兩次碰面，布萊恩乾脆只打了半場，因為超音速被湖人扁得太慘，兩戰居然輸了45分。

接下來的球季杜蘭特破殼而出，投射能力大幅躍進，超音速搬家改名雷霆，但他們該季又與湖人打了3場全敗，其中兩場被痛宰。杜蘭特第一次打贏布萊恩的湖人是在2010年3月的事了，在那之前杜蘭特對戰布萊恩吞下10連敗，生平初次的季後賽也是在首輪被湖人6場掃出去。難怪杜蘭特心裡留下陰影，布萊恩卻對他沒感覺。

杜蘭特解釋這種敵意事後來看是一種良性競爭，他舉例魔術強生(Magic Johnson)、大鳥柏德(Larry Bird)當年亦是球場上的死敵，後來麥可喬丹(Michael Jordan)加入戰場，與大鳥、魔術多次展開激烈肉搏戰。然而他們退休之後英雄相惜都成為好友，杜蘭特稱讚他們給新一輩球員樹立良好的競爭典範。

(中時新聞網)