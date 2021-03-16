日本海事協會（ClassNK）子公司船舶數據中心（ShipDC）宣布，韓國海洋領域解決方案供應商「Marineworks」已經加入船舶互聯網開放平台（IoS-OP）。IoS-OP是由ShipDC開發且極力推廣的船舶物聯網（IoT）數據分享平台。Marineworks身為首間加入的韓國企業，不僅只在IoS-OP傳輸與運用船舶據行數據，同時也極積推廣IoS-OP的普及。

IoS-OP為ShipDC開發的通用平台，能於船廠、製造商以及相關服務供應商之間共享船舶航行數據，而不會損及數據提供者（船公司）的利益。此平台包括負責收集與提供數據的數據中心，以及IoS-OP使用條款，此條款即為業界公認同意的數據傳播相關法規。在ShipDC與Marineworks攜手合作之下，「IoS-OP聯盟」的會員數已達到61個組織。

Marineworks是韓國海洋領域的資訊及通訊科技（ICT）公司，提供能即時監控、分析船舶現況的智慧船舶解決方案，將船舶的航行環境與風險等級加以鑑別並視覺化，以確保船舶能更安全且有效率地航行。

Marineworks介紹影片可參見以下網址：https://youtu.be/NysL9Thf3TY

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