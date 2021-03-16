日本和牛控又有新標的可以嘗鮮了！為傳遞非凡味覺體驗，台北美福大飯店的日籍料理長湯本誠將時令食材與日本飛驒和牛入饌，自即日起至5月31日推出「春日限定 料理長特別推薦套餐」，每套3,600元+10%，遵循日人強調風物風味的傳統，將日本料理中「山、海、川」三大元素納入其中，飛驒牛肉則以涮涮鍋的形式，以清澈高湯涮出頂級和牛之豐潤肥美。同時亦獻上飛驒牛壽喜燒雙人套餐，每套5,400元+10%。活動期間於美福食集購買飛驒牛肉品項，持消費發票前來餐廳即可享有限定飛驒牛餐點九折優惠。

日本岐阜縣飛驒區，地處群山環繞之境，空氣清新、水質純淨，是培育牛隻的絕佳環境。不過，並非每隻生長於岐阜的牛皆可稱為「飛驒牛」，除了是在當地肥育生長14個月以上的黑毛和牛外，其可食用率和肉質等級，亦需經由飛驒牛品牌推進協議會確認並認可後，才能得此尊榮封號。

飛驒牛肉曾連續三屆獲得日本「全國和牛能力共進會」最優秀食用牛肉獎，因此更有「冠軍和牛」的名號之稱，名聞遐邇卻罕見於市，皆因其每年僅有約一萬頭產量，絕妙滋味僅能悠悠地在饕客之間的流傳。飛驒牛相較於其他日本和牛，其肉味濃郁豐厚，肉質多汁鮮甜，油花分佈細緻均勻，不僅映入眼簾美不勝收，入口亦可一嚐肉韻香濃不膩口，無論是以刺身、燒烤或者是壽喜燒等不同方式進行烹調，都能呈現其不凡風味。

美福飯店「晴山」日籍料理長湯本誠設計竹「春日限定 料理長特別推薦套餐」，結合日本岐阜縣的頂級飛驒牛肉，主菜以柴魚高湯為基底的涮涮鍋，用涮煮方式保持肉質軟嫩，高湯清甜更能突顯肉韻肥美。前菜則是以山藥、馬鈴薯加入豆漿熬煮成的「山芋源平豆腐」，綴上甘甜的干貝後再鋪上切成細末的紅心蘿蔔，紅白相間狀似滿地落花。以貴氣的龍蝦手工丸子，倒入清澈的柴魚高湯，海韻富足且暖人脾胃。

「一之膳」納入日本料理中「山、海、川」三種元素，選用當令鮮魚刃出一塊塊肥美生魚片，襯上手工繁複的海帶芽奉書卷和涼拌春菊柳松菇，以及由日本直送的螢烏賊，再搭配點綴上松葉蟹的水雲醋，酸甜開胃。而日本料理中不可或缺的鮮美海韻，在「二之膳」中盡顯本色，鰆柚庵燒為炙烤以柚子醃製的肥美鰆魚，淡淡的柚子清香和滑口的鰆魚油脂融合，更能提升美味與鮮甜，搭上矜貴的海膽卷紫蘇葉天婦羅，以及日本有馬山椒燉煮的鮑魚有馬煮，有馬山椒的獨有香氣烘托鮑魚鮮韻。最後呈上滑嫩蛋香的茶碗蒸，再接續品味日本產飛驒牛涮涮鍋，主食則轉化一般海鮮散壽司的型態，以鮮黃蛋皮包裹米飯的海鮮布巾壽司，再放上鮭魚卵和海味獨俱的各式生魚片。

(工商 )