美國總統拜登今天表示，未來10天將達成兩項里程碑，一是1億劑疫苗接種；一是有1億張紓困支票入帳。此外，他也正式任命史柏林出任1.9兆美元紓困計畫負責人。

拜登（Joe Biden）今天在白宮對上週通過並正式簽署的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）發表講話。

他表示，在簽署高達1.9兆美元的紓困計畫方案後，未來10天美國將能達成兩大里程碑，一是10天內將有1億劑2019冠狀病毒疾病（COVID－19，武漢肺炎）疫苗接種；一是1億張紓困支票入帳。這兩者都十分重要。

拜登也宣布前白宮國家經濟會議主席史柏林（Gene Sperling）將負責1.9兆美元紓困計畫實施。

史柏林曾在前美國總統柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬（Barack Obama）執政期間兩度進入白宮國家經濟委員會任職。

拜登表示，他今天稍早已和史柏林交談，史柏林已經準備好開始工作，「事實上，他已經開始工作」，確保美國救援計畫的好處能夠迅速、直接傳到美國人民身上。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）在稍早的疫情記者會上指出，目前約30%的成年人與近2/3老年人接種第一劑疫苗，疫苗接種速度正在加快，希望達到拜登要求在5月1日前讓所有成年人都能接種的目標。過去7天，平均每天約240萬劑疫苗接種。（編輯：黃自強）1100316

(中央社)