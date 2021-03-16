一名曾就讀醫學大學的女網友在臉書發文控訴遭任職台北馬偕放射科主治醫師的學長性侵，引發軒然大波，男方透過醫院第一時間對外否認，昨晚女網友再PO出與學長的對話紀錄表示，對方發現她的控訴文後，立刻私訊要求刪文，並揚言提告，而女網友今（6日）凌晨再度發文表示「我不會被擊倒！」為了保護其他女性的初衷，會努力撐下去。

女網友今凌晨在臉書發文表示，她不會被擊倒，就算再多的酸言酸語，她也會為了想要保護其他人的初衷，而勇敢站出來的。「親愛的朋友們不要擔心，我會努力撐下去的。」引起網友關心，不少人留言替她加油，表示「撐住！妳在乎的人都會在」。

女網友遭台北馬偕狼醫性侵，深夜發58字文喊「不會被擊倒」。（圖／翻攝自當事人臉書）

回顧整起事件，女網友日前發文自述，就讀大學時透過在網路認識一名同校畢業的學長，由於對方年紀輕輕就當上放射科的主治醫師，因此讓她非常崇拜，兩人也聊得很愉快，未料，女網友某天去台北馬偕醫院看診，候診時與學長至診間外聊天，學長竟突說要帶她去個神祕的地方，便不顧反對將其帶到大樓角落的樓梯間性侵得逞。

女網友更於昨（15日）PO出與學長的IG對話紀錄，指對方看見貼文後要求她立刻刪文，並揚言要提告。從兩人的對話截圖中可見，學長1月6日私訊她表示，「改天一個人來馬偕約一下？」女網友反問「約吃飯嗎？」學長則說「哈哈，妳覺得我想約什麼？」讓女網友見狀連忙拒絕，「不可以啦，我有男友」，隨後便封鎖了學長。

女網友的控訴文也遭部分網友質疑與攻擊「為何不大喊求救？」、「在醫院哪裡？不會有人經過嗎？」對此，她也在先前的貼文中更新回應，事發地點在馬偕福音樓邊角的樓梯，除了2樓出入口上面都是需要刷門禁卡的，至於當下不大聲求救是因為害怕對方作出更激烈的行動。

女網友也強調自己手邊有證據，整起事件已進入偵查程序，也交給律師與警方處理。對此，台北馬偕醫院表示，遭指控的醫師在調查過程中表示，女網友當天因在精神科候診多時與其聯絡，便將她帶到安靜的地方聊天10分鐘，絕對沒有發生對方在網路上說的行為。整起事件兩人各說各話，目前已進入司法程序，台北馬偕醫院也已啟動調查。

(中時新聞網)