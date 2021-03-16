工紙大廠榮成(1909)董事會通過2020年合併財報，第四季營運顯著回升，歸屬母公司稅後淨利5.11億元、每股盈餘（EPS）0.41元。合計全年歸屬母公司稅後淨利9.45億元、年增達77.21％，登近3年高點，每股盈餘0.77元。

榮成董事會亦通過股利分派案，決議配發每股現金股利0.6元，為近3年高點，盈餘配發率約77.92％。以15日收盤價26元計算，現金殖利率約2.31％。公司將於6月17日召開股東常會。

榮成去年第四季合併營收129.39億元，季增8.6％、年增4.9％，登2年高點。毛利率17.82％、營益率8.04％，雙創3年高點。歸屬母公司稅後淨利5.11億元，季增達59.44％、年減2.7％，每股盈餘0.41元，齊登全年高點。

合計榮成去年合併營收416億元、年減12.81％，為近4年低點，但毛利率15.68％、營益率5.53％，同步回升近3年高點。配合業外虧損收斂15.4％，歸屬母公司稅後淨利9.45億元、年增達77.21％，登近3年高點，每股盈餘0.77元。

榮成去年上半年營運在疫情逆風下仍小幅回溫，隨著疫情干擾逐步消散、兩岸造紙廠稼動率恢復正常水準，使集團營運走出最壞時期。隨著市場逐步進入需求旺季，營運表現自9月起逐月提升，使下半年營運苦盡甘來、第四季旺季營運顯著轉強。

榮成2021年前2月自結合併營收78.97億元、年增達74％，改寫同期新高。營益率達9.88％，遠優於去年同期3.99％。歸屬母公司稅前淨利4.65億元、稅前每股盈餘0.36元，較去年同期虧損0.18億元、每股虧損0.01元大幅轉盈。

投顧法人預期，今年中國大陸鄉板瓦楞紙供需將較去年緊繃15～20％，隨著禁廢令由供給端支撐報價，禁塑令與海內外需求復甦推升需求量下，紙價將易漲難跌，榮成受惠產業格局改善，有望維持較好的獲利率表現，評等調升至「買進」、目標價32元。

(時報資訊)