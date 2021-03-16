國產(2504)109年集團合併營收達到188.78億元，合併稅後淨利達25.51億元，EPS1.9元，董事會決議每股配發現金股利1.5元，配發率近8成，按昨日收盤價推估，現金殖利率大約6％左右，創歷年來最高。

國產強調，為持續掌握營運與競爭優勢，目前已買下台南仁德土地建新廠，配合政府產業佈局展開「國產建材大南方策略」，未來中、北部也有設廠計畫，除了掌握全台在地市場的強烈需求外，也達到廠區區域聯防的通路策略效果，預期今年營運動能看好、可續創高峰。

國產指出，隨著科技廠辦群聚效應與房市剛性需求，加上政府危老都更帶旺下，創下近10年來建照核發的新高紀錄，國產建材實業在營建景氣暢旺與科技革新的企業優勢下，無論是營運或是獲利，均創下連續超過40個月以上的高成長記錄。國產109年合併營收為188.78億元，合併稅後淨利達25.51億元，年增2.15倍，每股盈餘1.9元，年增2.38倍，雙雙創下歷年來成長的最佳紀錄。

國產建材實業強調，目前政府將全台各出口加工區升級為科學園區，即將釋出大量可開發的工業用地，加上台積電等科技大廠在各地科學園區持續大興土木進行擴廠，發展最先進製程，形成半導體等眾多產業聚落，帶旺周遭房市熱絡發展，預估國產建材實業除了本身差異化策略所建構的競爭優勢外，加上受惠於上述產業大舉擴建廠效應，國產建材實業在營運動能甚佳下，有信心今年業績可望持續成長。

(時報資訊)