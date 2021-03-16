經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)董事會通過2020年財報，第四季稅後淨利1.18億元、創歷史第3高，每股盈餘（EPS）1.67元。惟受疫情影響，全年稅後淨利4.01億元，降至近3年低點、仍創歷史第三高，每股盈餘5.67元。

柏文董事會通過股利分派案，擬以盈餘配息約4.86元、配股0.5元，以資本公積配息1元，合計擬配息5.86元、配股0.5元，共派利約6.36元，創歷年新高、超額配發股利。以15日收盤價156元計算，現金殖利率約3.76％。公司將於6月1日召開股東常會。

柏文去年第四季合併營收9.78億元，季減1.6％、年增7.16％，改寫歷史次高。毛利率32.21％、營益率16.41％，為近3季高點。歸屬母公司稅後淨利1.18億元，季增0.63％、年減3.14％，改寫歷史第3高，每股盈餘1.67元。

合計柏文去年合併營收創36.79億元新高、年增4.33％，但毛利率30.7％、營益率14.98％，雙創近3年低點。歸屬母公司稅後淨利4.01億元、年減14.69％，降至近3年低點、仍創歷史第3高。受股本膨脹影響，每股盈餘5.67元，為近4年低點。

柏文受新冠肺炎疫情衝擊消費者來店體驗及運動意願，去年上半年營運因而下滑，但單月營收於4月、單季整體營收及獲利在第二季落底，隨著同店營收成長、展店效益顯現、優惠方案行銷激勵，帶動下半年營運逐季回升。

受連假及比較基期較高影響，柏文2021年前2月自結合併營收5.75億元、年減0.38％，仍創同期次高。隨著國內疫情趨穩、對消費者健身意願的影響漸淡，民眾健身需求於長假過後已見明顯增溫，公司預期3月營收將顯著回溫，成長動能可望恢復。

展望後市，柏文「健身工廠」第二季預計新增3處據點，包括4月下旬的台南市安南廠、5月底的嘉義縣民雄廠及6月初的新竹市光埔廠。預期在揮別疫情陰霾、新營運動能挹注、配合同店營收成長，將帶動柏文第二季營收顯著成長，獲利能力亦隨之提升。

柏文今年續採新店動能及同店成長雙引擎策略，驅動今年營收高度成長，共規畫新展9～10處「健身工廠」據點，家數創歷年新高，且7～8處位於六都人口稠密區、2處位於區域精華地帶，預期新展據點可貢獻歷年最強的營收成長動能。

(時報資訊)