美國國務卿布林肯與防長奧斯汀抵達日本，展開拜登政府首次高層訪問。華盛頓郵報報導，兩人連袂訪日是要與區域盟友共同應對中國，北京軍事活動也引起不少美國國防官員關切。

美國駐日代理大使楊舟（Joseph M. Young）台北時間15日下午在推特（Twitter）貼出他與奧斯汀（Lloyd Austin）互相擊肘打招呼照片；布林肯（Antony Blinken）當天稍晚也分享他專機抵達日本的照片，為兩人訪日行程揭開序幕。

布林肯推文表示，他很高興回到日本與首相菅義偉會面，並與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫談論雙邊合作。他說，美日聯盟是印太區域和平、安全與繁榮的基石。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府官員尋求與區域盟友夥伴合作，共同因應對中國的憂慮，之後也將直球與北京接觸。

報導說，兩人訪日後將前往南韓，之後奧斯汀轉往印度，布林肯則前往阿拉斯加 ，與中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中華人民共和國外交部長王毅會面。這些行程的目的是要在拜登政府上任初期為其太平洋政策路線定調。

報導表示，布林肯與奧斯汀出訪前夕，投書華郵對中國行徑表達關切。兩人在投書中強調，美國將與夥伴盟友合作，在中國侵犯新疆與西藏人權、系統性蠶食香港自治、暗中破壞台灣民主，或在南海主張違反國際法的海洋權利時，要向北京究責。

報導也指出，兩人出訪前一週，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）也在眾議院聽證會上示警，中國可能在6年內試圖拿下台灣。

根據華郵報導，飛往日本前，奧斯汀與隨行人員13 日先前往夏威夷與戴維森共進晚餐，並聽取機密簡報。戴維森雖未與媒體互動，但其他資深國防官員向記者談論他們對中國軍事行動的關切。

報導引述其中一位不願具名官員表示，美國並不清楚中國計畫，任何宣稱知道的人或許都有些不誠實。官員說，北京快速打造海軍並宣布以2027年作為實現建軍目標等行動，都顯示挑戰不久就會到來。

這位官員警告，若美國不嚴肅看待中國建軍行動，只關注北京傳達什麼訊息，恐有被誤導的危險。

報導也引述另一名資深國防官員表示，中國定期派軍機擾台，促使台灣急忙出動軍機回應，如此經常性作為，似乎是為了要讓台灣的空軍疲於奔命。

但這名官員坦承，美方若作出太大回應也有風險。他說，美國若動作太大或施加太多壓力，中國會藉此對台灣進行更多打壓，直指：「這是個複雜的問題」。

另一名官員則告訴華郵，中國在釣魚台附近部署越來越多軍力與海巡人員，這議題會是美日對話重要一部分，因為美方對日本有安保條約承諾。

訪問日、韓期間，布林肯與奧斯汀將會與兩國外交、防衛首長舉行「2+2」聯合會議，外界多預期中國挑戰將是會談一大重點。

(中央社)