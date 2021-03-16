南投縣長林明溱，到集集鎮、名間鄉勘查農路及野溪整治情形。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

名間鄉東湖村番子寮溪西側，數百公尺缺口仍未施設護岸，農田遭受水淹流失；集集鎮田寮里農路沒有水溝，邊坡及路面淘空；南投縣長林明溱實地會勘後，同意分別加碼580萬元及120萬元盡速改善，確保農民生命及財產安全。

林明溱會勘基層建設，包括特助林儒彬、縣議員張嘉哲、謝明謀、名間鄉代表會主席陳國能、集集鎮代鄧碧惠、東湖村長吳元仁、田寮里長陳秀雪及當地民眾都陪同關心。

林明溱指出，東湖村番子寮溪水流量大，縣府已逐年分段整治，此次會勘是西岸護岸缺口，經村民陳情並在鄉代會主席陳國能奔走下，獲得地主同意，將從東湖村整治到仁和村，施設全新堅固的護岸，同時在護岸旁闢設簡易農路，方便沿途農園進出，總經費580萬元，將督促工務處水利科加緊測設發包施工，希望能在最短時間內，徹底改善番子寮溪水淹農田、流失土地的威脅。

林明溱隨後轉往集集鎮田寮里茄苳巷支線農路會勘，該支線農路是林明溱擔任集集鎮長時，鋪設水泥路面，當時因經費較不充裕，並未施設排水溝，經過20多年，農路邊坡及路基多處淘刷損壞，本來60萬元經費，足夠增設180公尺路段的L型邊溝，但他勘查之後，決定加碼延長到整段300公尺一次改善，經費倍增為120萬元，將由工務處道路養護科發包改善；另外一處通往溪畔的叉路，也有路基淘刷問題，因需由水土保持等專責單位，進行專業評估，因此將另外安排時間會勘，再設法處理。

(中時 )