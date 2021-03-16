「看到這個真的很氣欸！」一名手搖飲店員抱怨，近日一筆外送訂單中，客人點蜂蜜冰茶去冰，他為防止送到客人手中變常溫，因此在裡面加了些許的冰塊，沒想到客人卻以「沒去冰」要求退款，令他氣炸「這樣也要客訴？」該文一出，立刻引發網友熱烈討論。

原PO昨（15）日晚間於臉書社團《爆怨公社》表示，14日晚間9點多接獲一張外送平台訂單，其中一杯為蜂蜜冰茶去冰加珍珠，他為預防去冰的飲品送到客人手中會變成常溫，因此「貼心地」在裡面放入幾顆冰塊，孰料客人收到時卻以「飲料沒去冰」，向外送平台反應餐點錯誤，與原訂單不相符，外送平台也同意並退款40元。

結果令原PO氣炸，認為外送平台認同這種客訴非常不合理，若下次選擇不放冰塊，使得飲料變成常溫，「是不是又要被客訴一次？這種客訴也讓他過，X的白癡！」

貼文曝光後，引發網友熱烈迴響，不少人都對飲料店的作法感到質疑，表示每次去手搖飲店點去冰，就是希望杯中能夠完全沒有冰塊，但每次拿到手都還是有些許冰塊在裡面，「看到就一肚子火，到底要怎麼點才能喝到沒有冰塊的飲料？」

留言中也有網友提醒原PO不要太雞婆，凡事就依照客人的需求做，即便變成常溫也有理由可以解釋，但擅自作主亂變更他人的需求，就是在給對方添麻煩。

(中時新聞網)