資深媒體人陳文茜罹患肺腺癌後，健康狀況就逐漸亮起紅燈，日前在臉書吐露病況，不僅半條腿微血管破裂，更呈現一片紫黑，讓她驚覺沒有什麼比健康更重要，昨（15日）再度談及目前身體狀況，更不免感嘆：「我還能活十年嗎？」

陳文茜表示某天早晨醒來時，由於氣溫驟降十度，導致小腿至腳微血管幾乎全破裂，腳指更呈現黑色，看起來相當嚇人，此外過去免疫系統曾攻擊體內器官，一度出血、發炎成膿，更在五年前進入免疫系統疾病末期症狀，一度引發光毒症，全身性間殖炎，甚至開始攻擊血管，對於六十幾年來，飽受病痛折磨之苦，讓她不禁感嘆：「我還能活十年嗎？」更強調不得不目視自己生命，以及開始思考晚年。

陳文茜透露進攝影棚拍照當天，因為生病掛急診，遲到了一個小時才返回工作崗位，不過拍照時依舊臉帶微笑面對鏡頭，她強調「人愈病，就要訓練自己愈開朗」，對於自己生下來就非一般健康之人，她表示不會因此悲觀，也不會莫名樂觀，畢竟活的日子本來不會太長，便時刻提醒自己，不要浪費時光於無聊之事與人，因為人只要有毅力堅持，往往會產生更大的能量。

日前身體出了狀況之後，陳文茜才領悟到平常扛的工作量過多，也開始思考怎麼取捨，最後拒絕3篇推薦文、2場演講邀約，更因此體悟到：「如果今天就是最後一天，請把該扔的朋友和事皆扔了。生病，不只譲你知道健康的重要性，並且自動教你更懂得選擇」。

(中時新聞網)