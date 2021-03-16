3月倒春寒，周日恐有冷氣團來襲！氣象專家吳德榮表示，今天到周六受高壓迴流影響，白天30度溫暖微熱、早晚涼，西半部空氣品質差，直到周日鋒面抵達北台灣，北部、東半部轉雨，接近冷氣團等級的強冷空氣隨即南下，北台灣將從周六高溫30度驟降至18度，一口氣下降12度，且越晚越冷，最低下探15度，一直持續到下周一。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至周六(20日)全台晴朗穩定，白天北部平地最高溫30度左右，中南部更飆到32以上，早晚涼，日夜溫差15度以上。今天氣溫北部15至30度，中部16至32度，南部15至32度，東部14至29度。

吳德榮提醒，這周西半部風弱不利擴散，空氣品質不佳，易累積污染物，中部及雲嘉南空氣品質為「紅色警示」等級，對所有族群不健康，且常伴隨局部霧發生，須注意行車安全。

吳德榮說，鋒面周日(21)清晨抵達北台灣，北部、東半部轉有雨，中部山區降雨機率也提高，模式模擬顯示降雨明顯，但累積雨量並不多。接著強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷，從周六高溫30度降至18度，且周日氣溫會一路下降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦下降，乍暖還寒要注意保暖。

吳德榮表示，下周一(22日)降雨逐漸減緩，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷。由於屬末期的模擬，強冷空氣又模擬得很接近大陸冷氣團12到14度的強度，是否會達到標準，模式仍在微調中，應持續觀察。

(中時新聞網)