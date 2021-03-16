顏寬恒談陳柏惟 2020輸得不甘心

「刪Q」─罷免台中市立委陳柏惟行動，日前展開二階段連署，陳柏惟卻稱相關公民團體是「假公民」，引發外界批評。對此，前藍委顏寬恒也以公開信反嗆、對陳柏惟說法感到痛心，表示陳柏惟所指控的民眾，也是這個地方的選民，不能因政治立場不同惡言相向，視若寇讎。顏寬恒的說法獲得不少共鳴，有網友分析其公開信，直呼他字字句句都打在陳柏惟的痛腳，簡直太狠了！

有網友在網路論壇發文指出，可以把這次陳柏惟的罷免案以及上個月的黃捷罷免案放在一起比較，就能發現兩者有個根本上的差異，黃捷是地方議員，而陳柏惟是國會議員(立委)，黃捷在罷免之戰時，一直強調自己在地方做多少事，這是她地方議員的本職，也因此得到了鳳山百姓的支持，讓罷免案失敗。

但陳柏惟不是，他選擇打出「國民黨糟蹋台灣」這張牌，主攻意識形態的「仇中牌」，但是這是罷免案，「罷免只看地方選區的選票」，而地方上的經營則是陳柏惟在在這次罷免中最大的一個弱點。

而針對顏寬恒的公開信，該網友分析，開頭所述：「我們所在的選區是台中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區；這對從高雄遠道而來的您來說，只是中選會分區的台中第二選區，但卻是寬恒出生長大的地方，每個地方都有著我成長的回憶。」顏寬恒以溫情訴求做為整封信的起頭，顯示這封信不是寫給陳柏惟看的，而是寫給選區裡每一位選民，並劈頭就告訴民眾：「陳柏惟是高雄人，是外人，跟地方沒有情感」。

接下來顏寬恒以「我們這個選區雖然不大，但是民眾都是純樸、客氣有禮，有虔誠信仰的人們。」以及「我們不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎。」來繼續強化他的論述，而「拒絕服務他們」這句話非常的狠，簡直是重重的打在陳柏惟在地方經營的痛腳上。

陳柏惟對於反罷免的戰術為「訴諸藍綠統獨」、「把罷免打成台灣價值保衛戰」，該網友認為，嚴格上來講並不能說這戰術有錯，但顏寬恒更高招，抓到了陳柏惟在地方連結薄弱的痛腳，並且整封信都把這個問題往死裡打！只能說罷免是地方的事。就算全國2300萬人有1000萬挺3Q，只要選區同意罷免超過四分之一且大於不同意，3Q就會變成刪Q。

(中時新聞網)