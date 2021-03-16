洛杉磯天使隊的日籍「二刀流」球員大谷翔平前天擔任先發投手，昨天休息，今（16）日則在熱身賽上場擔任先發第2棒、指定打擊（DH），巧的是，對手辛辛納提紅人隊先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）其實也是一名二刀流球員，結果大谷毫不客氣，從他手中擊出2支陽春全壘打，可說是震撼教育。

大谷翔平首局下先從羅倫佐手中敲出左外野陽春炮，將比數追至1比1平手；3局下再度上場，又轟出落點接近的全壘打，並助天使取得2比1領先。5局下大谷第3次上場打擊，遭到紅人隊後援投手拉米瑞茲（Noe Ramirez）三振，終場紅人則以7比3獲勝。

大谷翔平此役3打數2安打、2打點，吞1K，春訓熱身賽以打者身分出賽6場，16打數9安打，有5分打點，打擊率高達5成63，表現十分威猛。

至於羅倫佐此役投3.2局被敲5支安打，有3次三振、1次四壞球，失2分都是因為大谷翔平的2轟，最後無關勝負，春訓熱身賽戰績0勝2敗、自責分率9.39。

羅倫佐最有的事蹟是2019年9月5日對費城人之戰，他先上場擔任中繼投手，然後擊出全壘打，最後1局則鎮守中外野。成為自1921年6月13日貝比魯斯（Babe Ruth）之後，在同一場比賽拿下勝投、擊出全壘打，並以野手身分上場守備的球員。

29歲的羅倫佐大聯盟生涯戰績22勝21敗60中繼1救援、自責分率3.97，以擔任後援投手為主。上場打擊的成績則為出賽295場，132打數敲31支安打，有7支全壘打、24分打點，打擊率2成35，很明顯投優於打，去年、今年春訓熱身賽也都沒有上場打擊。

(中時 )