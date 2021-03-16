1名人妻在懷孕後期和生產後，已與丈夫長達半年未行房，她日前發現對方私下買春，丈夫在手機訊息還稱對方「口技超厲害」；她之後想起丈夫曾試探性詢問能否找他人解決性慾，她當下堅決否定；不過有網友認為長時間未行房，又不主動解決問題，妻子也有責任，她則憤怒回應「想像10公分大的球從你肛門出來」，強調該痛感已壓低性慾。

該人妻在Dcard上發文表示，她懷孕7個月後就沒有和丈夫發生性行為，生產後因為忙於照顧、擠奶、補眠等，完全沒有性慾，她日前發現丈夫的手機內有疑似買春的內容；丈夫在對話中稱讚2名花名「張馨予」、「林熙蕾」的女子，還說「沒有要改進的」、「口技超厲害」等。

她日前發現丈夫的手機內有疑似買春的內容；丈夫在對話中稱讚2名花名「張馨予」、「林熙蕾」的女子，還說「沒有要改進的」、「口技超厲害」等。（圖／翻攝自Dcard）

該人妻說，丈夫之前就曾詢問她「假設你沒有性慾，能接受另一半找人解決嗎？」她則強調不行，認為此舉很噁心，並回應「暫時只想當個無性夫妻」，而丈夫當時竟表示自己可以接受，讓她相當傻眼，沒想到對方果真在外買春。不過一名網友在文章留言處表示，即便懷孕後期沒有性生活，生產後也應該「復機」，沒有男人可以忍受半年不與老婆發生關係。

該網友還說，該人妻感到疲累而沒有性慾，應該主動提出與丈夫溝通，而丈夫當時試探性地詢問，其實就是求救訊號，認為人妻不願正面面對，也有責任；不過該人妻也在留言處回應，她生產後傷口劇痛，又有陰道乾澀等問題，性行為「想要做就會比第一次還要痛」，她更比喻生產造成的撕裂傷像「10公分大的球從你的肛門生出來」，而產後「有人想要再拿香蕉捅你，結果肛門像長痔瘡一樣痛」。

人妻說生產後傷口劇痛，又有陰道乾澀等問題，性行為「想要做就會比第一次還要痛」，她更比喻生產造成的撕裂傷像「10公分大的球從你的肛門生出來」。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友相當支持人妻的立場，留言表示「怎麼會有那麼渣的垃圾，老婆在辛苦顧小孩他只會下面癢」、「好噁，努力幫忙顧小孩，結果跑去偷吃」。

(中時新聞網)