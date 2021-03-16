美中高層本週將在阿拉斯加會晤，前美國國務院亞太助卿羅素表示，這類對話比正式會面更坦率，應視為總統拜登1月上任後美中開始試探、尋求交集，而非談判解決問題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）預定18日在安克拉治會晤中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅，這是美中關係深陷低潮時雙方高層多月來首次當面對話。

現任亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素（Daniel Russel）今天透過書面表示，這是美中最高外交政策官員討論各自世界觀與輕重緩急並聆聽彼此的機會。

羅素說：「我們應將這次會晤視為試探交流，而非解決既有問題的談判。安克拉治會晤很可能是雙方尋求交集、審視各自策略，而非啟動任何形式的結構性雙邊對話。」

美方資深官員上週表示，美中高層會晤將觸及2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、氣候變遷及北京管治香港、施壓台灣等雙方存有分歧的議題，美方也會提到中方的作為損害美國勞工與農民權益、竊取智慧財產權、強迫技術轉移及人權。

與中方有交手經歷的羅素說，前總統歐巴馬時期美中戰略與經濟對話（S&ED）如在華府舉行，國務卿與白宮國安顧問通常會在開幕前一天和中方高層代表非正式共進晚餐。這種對話更直白坦率，比正式代表團會面期間照本宣科更有用。

羅素表示，布林肯與蘇利文和拜登關係密切，發言具權威性，兩人曾緊密共事的經歷也能防止中方在國務院和白宮間「選擇法院」（forum shopping，指當事人為獲有利裁判而選擇特定法院興訟）。

布林肯赴安克拉治前，將和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問日本與韓國。而拜登上週才透過視訊參與美國、日本、印度與澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首場峰會。

紐約時報報導，拜登連串外交動作有兩大核心目標：與沮喪的盟邦重建關係，建立統一戰線面對中國。

前總統川普對亞太地區盟邦展現交易作風，對中國態度則相互矛盾。川普為尋求貿易協議而奉承中共總書記習近平，行政團隊則批評北京侵犯人權、軍事與網路進逼及攻擊民主。

報導寫道，拜登政府對中策略可能同樣令人困惑。布林肯曾形容尋求的美中關係既合作又競爭，必要時會對抗中國。為實現目標，美國指望日本與韓國等盟邦支持。日、韓經濟繁榮都有賴與中國貿易往來，但在安全、民主與人權議題上和中國立場分歧。

中國領導階層則表達渴望改善與美國的關係。部分觀察家警告，美中終將撕破臉，現在緩和緊張關係只是替中國增強科技與軍事實力爭取時間。

王毅7日在北京舉行的記者會提到，對抗2019冠狀病毒疾病、疫後經濟復甦、氣候變遷是中美可合作的領域。但他申明美國與其他國家無權干涉中國內政，包括北京治港與治疆作為，他也在台灣議題上為美方劃下「紅線」。

數天後，美軍驅逐艦芬恩號（USS John Finn）通過台灣海峽。報導寫道，美方以例行形容軍艦通過台海，但中方將此視為不友善作為。這是拜登上任以來美艦第3度通過台海，展現對台支持。

(中央社)