身為4屆得分王，被ESPN評為當代最優秀、甚至史上最優秀的進攻好手杜蘭特(Kevin Durant)，居然被球迷認為不是射手？前日有個球迷推文表示：「KD是個得分手，不是射手，這是很大的差異！」杜蘭特看了很不高興，他回應說：「那你解釋一下有何不同。」

得分手(Scorer)、射手(Shooter)有何不同？杜蘭特是公認的頂尖得分手也是罕見的高個子射手，他兩者都是，說他不是射手，他無法接受。但這兩者還是有所不同，例如三分球王柯瑞(Stephen Curry)就多次被球評巴克利(Charles Barkley)形容「只是一名很強的射手」。

依傳統的看法，得分手是可以使用多種進攻武器取分的高手，放在上一代就是指單打能力強大的人。例如俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)評選過，他認為史上最強的得分手應該是布萊恩(Kobe Bryant)。布萊恩歷經過盯人防守與區域聯防的年代，但他總有辦法撕開對手的防線。。

射手一般是指跳投的高手，比起單槍匹馬的衝殺，這類人更擅長在中遠距離狙擊籃框。他們通常比較仰仗隊友製造出手機會，進攻的靈活性少於專業得分手。但只要有適當的戰術安排或是身高很高，他們也能每場拿下高分。

隨著NBA生態改變，要成為一個優秀的得分手，投籃能力佔據的比重愈來愈高。杜蘭特曾經單季場均28分、兩分球50%、三分球40%、罰球90%命中率，這是大鳥柏德(Larry Bird)、柯瑞都有的紀錄，既然大鳥和柯瑞是公認的偉大射手，為何杜蘭特不是射手？

(中時新聞網)