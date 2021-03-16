AZ疫苗開打後，在歐洲頻傳血栓事件，國人也有疑慮，昨（15）日在疫情指揮中心記者會中有媒體提問，是否有統計全球停打AZ疫苗的國家？指揮中心發言人莊人祥竟回，「我為什麼要告訴你？」讓人相當傻眼，引發網友撻伐，批他傲慢又狂妄。

中央流行疫情指揮中心15日召開記者會，有媒體追問，現在到底有多少國家已緩打AZ疫苗跟部分緩打疫苗？維持施打的又有哪些國家？莊人祥表示，目前知道暫停施打的國家，大部分都是為了預防措施，「不一定有確定說…額…有…已經…額…這個，確定說跟這個血栓跟打疫苗有關」。支支吾吾後，又說，「我是有追蹤啦，但是這個你們自己查就好啦，我為什麼要告訴你」。

臉書粉絲專頁「比特王」PO出該片段，表示「疫苗有沒有問題不能問嗎？」網友也批莊人祥太傲慢了，一看就是沒做功課，口氣還那麼狂妄，「本來看起來斯文，怎麼現變成口氣好大，也學壞了」「所以人民不用知道？死了人也不會知道？」「我們要你這種官做什麼？態度傲慢！綠營官員真的沒救了！」

此外，台北市議員游淑慧也在臉書批評，「有傲嬌病啊，這些人」。她傻眼連問三次，「你不是發言人嗎？」愛開記者會的是衛福部自己，結果記者會又是這種傲慢態度。

游淑慧提到，上次記者問為何不公布確診者所有足跡？陳時中也回答，「你就不用再問了」。游質疑，這兩個問題有任何敵意或挑釁嗎？「疫苗價格要保密，國外狀況不爽跟你說，這些官真的很敢、很傲」，如果不高興可以不要開記者會，不耐煩可以不要當發言人。

(中時新聞網)