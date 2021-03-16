隨著疫苗在美國的施打，航空出行也開始逐步恢復。美國運輸安全管理局的數據顯示，上週日更有超過134萬人在機場進行了安檢活動。

該數據與去年同日相比增加超過8.6萬人，當時正是世衛組織宣佈全球新冠疫情大流行不久之後。

此外，安檢人數雖然仍比2019年的水平低45%，但上週四以來每日均超過百萬。

航空公司對未來的態度漸趨樂觀，達美航空（Delta Air Lines）和捷藍航空（JetBlue Airways）週一均表示，由於更多的人接種了疫苗，本月的機位預訂量一直在上升。

其中捷藍航空方面表示，預計該公司的稅前淨利（EBITDA）為負4.9億美元至5.4億美元，好於此前預測的虧損5.25億美元至6.25億美元。

而美聯航的情況同樣有轉好跡象，這家總部位於芝加哥的航空公司表示，衡量核心現金消耗的指標在剔除債務支付後預計將在第一季度轉為流入。此前該公司曾在1月份估計，今年前三個月每天將消耗1900萬美元。

與此同時，美國國內的航空公司數據也頗為亮眼。根據民航局發佈的數據顯示，2月份全行業完成運輸航空飛行較去年同期成長95.3%，而民航旅客運輸量較去年同期成長187.1%。

受利好數據的刺激，美股航空類全面走強。捷藍上漲近6％，收於21.64美元，為近三年來最高。美國航空上漲近8％，至25.17美元，而達美航空上漲2.3％，至50.99美元，均超過一年高點。

(中時新聞網)