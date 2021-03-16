耀登(3138)宣布將和美國設備大廠是德合作，預計三月下旬引進台灣首批O-RAN全測項設備，其中包含了O-DU Emulator、4G/5G Core Emulator、O-RU Emulator、UE Emulator、Test UE，屆時是全台第一個也是唯一同時提供一致性測試、互通性測試、以及端對端測試的公司。

2018年初，由各國電信商領軍成立O-RAN(國際開放網路架構組織，Open Radio Access Network Alliance)聯盟，以降低電信商對國際傳統網通設備大廠的依賴，以美國為例，初期就計畫投入10億美元成立開放網路政策聯盟(O-RAN)，投入開放網路技術研發，避免技術集中在特定少數業者手裡。台灣白牌硬體廠嗅到這波開放趨勢商機，紛紛展開全新布局。根據工研院產科國際所公布的數據資料，2021年預估全球5G行動基礎設備市場規模將達到214億美元，年成長率為35.7%，其中又以亞太市場需求最大。

台灣是德董事長暨總經理張志銘表示，本次是德Open RAN全測項設備獲耀登採用，透過此設備可協助該公司串連國內Ｏpen RAN產業，形成緊密連結的價值鏈，並提供可靠、經濟有效且一致的測試環境。

耀登董事長張玉斌強調，耀登看好O-RAN產業將加速台灣通訊產業鏈走出純代工以外的新市場，身為O-RAN聯盟的耀登鎖定此一優勢，預計打造一個開放場域可以協助O-RAN聯盟的台廠進行各項符合O-RAN規範的測試，以推動產業加速發展。

耀登認為，全球吹起的O-RAN風潮確是台灣產業的一大機會，以台灣現有的O-RAN聯盟名單來檢視，參與的有電信商、國內外網通廠商，甚至電子五哥都名列其中，台灣具備完整的上下游零組件與通訊模組技術優勢，雖然各自技術發展各有專攻，但每家公司的相容性必須經得起考驗才能打國際盃，因此耀登提供開放式的CU、DU、RU等分開與整合測試以及整機測試，打破過去各家自己玩的產業模式就顯得非常關鍵。

5G在全球商轉規模持續擴大，O-RAN將逐漸成為5G佈建新典範，原因在於其具備低成本與建置彈性優勢，且新一代的RU支援O-RAN 聯盟的分散式架構，能夠讓營運商提高部署彈性，降低部署成本，預期將成為網通與系統業者長線成長動能。

(時報資訊)