手機業挺過去年疫情的低迷，Sony Mobile總經理林志遠表示，去年疫情的影響沒有想像得大，SONY在台灣高階市佔率大幅成長到30%，今年一定會比去年好，面對全球晶片拉警報，長期合作夥伴高通也傳出供貨吃緊，他表示，「市場一直在喊缺，但現在沒聽到，SONY大致上都會選擇高通」!

林志遠表示，回顧去年，疫情的影響沒有想像得大，居家辦公的趨勢可能變成常態，會走向手機是串接所有平台的方式，今年看台灣手機市場應該會比去年好，SONY也會整合集團資源，包括手機、相機、耳機、攝影機以及電視，做出無線的連結，創造更多無線的想像，得到更多消費者的認同。

林志遠表示，SONY主攻中高階市場主軸確立，今年預計只有一支兩萬元以下的手機，其中都是5G中高階手機，已經完全沒有4G手機，且面對大陸品牌陸續回歸台灣市場，因為SONY走的是中階市場，大家的目標市場不一樣，SONY去年在台灣高階市佔率就大幅成長到30%，成長相當強勁，今年一定會比去年更好。

今年是台灣5G的第二年，若要看到5G和4G智慧機迎來黃金交叉，林志遠表示，主要還是要等收訊、應用的問題相互和，他直言，「現在找不到一個APP一定要5G」。

全球AP晶片缺很大，SONY向來使用高通機晶片，目前市場缺聲連連，SONY重要合作夥伴高通近來也傳出缺貨聲音，林志遠表示，「市場一直在喊缺，但現在沒聽到，SONY大致上都會選擇高通」。

根據TrendForce調查顯示，上月三星位於德州奧斯汀工廠受暴風雪影響，導致生產停滯，衝擊相當明確；以Line S2單月產能來看，高通5G RFIC(射頻晶片)約占近30%投片、三星LSI OLED DDIC占近20%投片、三星LSI CIS Logic IC占15%投片，且因為高通RFIC主要供給5G智慧型手機應用，透過AP套片或5G modem交付客戶，初步預估該事件影響時間將發生在第二季，且該季5G手機交付數量約有30%會受影響。

另外，林志遠表示，整個SONY今年財務年(到今年4月)獲利應該不錯，整體會創新高，主要是遊戲機PS5、手機、電視等領域都有上來，屆時4月就會公布。

(時報資訊)