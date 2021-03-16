大陸央視新聞16日報導，大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使當地時間15日，在人權理事會第46屆會議議題四一般性辯論答辯環節發言，介紹新疆、香港等地情況，敦促美國、英國、澳洲等國停止藉人權問題干涉別國內政。他強調，美國、英國、澳洲、加拿大、部分歐盟國家等濫用人權理事會平台，散播虛假資訊，對大陸無端指責，中方對此堅決反對。

陳旭表示，大陸堅持以人民為中心，推動人權事業發展取得顯著成就。當前，新疆、西藏繁榮穩定，各族人民安居樂業。新疆經濟總量在過去60多年增長了200多倍，人均預期壽命成倍提高，維吾爾族人口成倍增長。要把「種族滅絕」的帽子扣到大陸頭上，荒謬至極，絕不可能得逞。

他稱，香港事務完全屬於大陸內政，不容外界干涉。《香港國安法》實施後，香港實現由亂及治的轉折，香港居民的合法權利得到更好行使。全國人大作出完善香港特區選舉制度的決定，將從制度機制上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，確保香港長期穩定和「一國兩制」實踐行穩致遠。

陳旭指出，中方歡迎人權高專訪華並訪疆，雙方正就此保持溝通。高專訪華是友好訪問，不是進行有罪推定式的所謂「調查」。中方堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。中方已多次邀請歐盟國家去新疆看一看，但他們卻以各種理由推脫，不由得讓人懷疑，他們是要利用涉疆問題來服務自己的政治目的。

陳旭說，上述國家熱衷於對包括大陸在內的發展大陸家指手畫腳，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，閉口不談。例如，美國早就犯下「種族滅絕」罪行，大肆驅逐、殺戮印第安人，美印第安人口下降幅度為95％。面對新冠肺炎疫情，美國未能採取有力措施控制疫情，導致數十萬人失去寶貴生命，美國政客卻推卸責任、諉過他人。澳洲海外軍人殺害平民，包括兒童；可信報告表明，澳洲有關士兵犯下嚴重的戰爭罪行。

陳旭強調，中方敦促上述國家立即停止侵犯本國和別國人民人權，立即停止藉人權問題干涉別國內政，為國際人權保護作出真正貢獻。

(中時 )