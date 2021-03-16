嫰煎羊排搭配原住民調味料羅氏鹽膚木。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

伊比利里肌肉，鳳梨也入菜。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

涵碧樓SPA足部舒緩按摩療程，結合東西方按摩療法。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

植修課程，透過修剪植栽的過程剪去心中雜蕪。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭涵碧樓去年推出藉由飲食、生活調養體內平衡的養生之旅，今年春晚花開之際，更深化身、心、靈養生哲理，包括晨間湖畔漫步、結合正念體驗、SPA足部按摩，鳳梨入菜的體質養生料理等，並規畫2天1夜、3天2夜體驗行程。

涵碧樓養生之旅，依循黃帝《內經》養生之道「夜臥早起、廣步於庭」，特別規畫「湖畔漫步」，清晨健行於涵碧步道，享用有氧早點後，搭配SPA館「足部舒緩按摩與LULU果香美肌裹泥」，以東方足部反射按摩與西方淋巴按摩，促進全身氣血循環及活力。

午後入座日月潭畔茶藝館，體驗正念課程所結合的植修活動，透過修剪植栽的過程，剪去心中雜蕪、梳理思緒，淨化心神。

春季養生料理部分，涵碧樓東方餐廳主廚River針對3種體質旅客打造專屬菜單，也依循五行飲食原則，烹調視、味覺雙全的饗宴。燥熱體質主菜「黑鮸魚佐海膽醬汁」，使用澎湖春季野釣黑鮸魚，乾煎至魚皮微酥肉質軟嫩多汁，佐以蛤蜊燉煮的海膽醬汁，加入埔里羅馬花椰菜、紫色花椰菜及大甲蘆筍，鮮甜且具有富饒富的味蕾層次。

偏寒體質的主菜「法式羊排佐羅氏鹽膚木」，選用紐西蘭羔羊肉，以古坑小農咖啡與茴香醃浸一夜再煎烤，肉質軟嫩多汁帶有咖啡清香，以台灣原住民特有的食材羅氏鹽膚木調味，呈現兼具創意與文化的美味。

痰溼體質主菜「法式伊比利里肌佐關廟鳳梨桂花醬」，選用台農17號金鑽鳳梨，搭配涵碧樓獨門桂花醬，甜香柔嫩的里肌肉入口滋味妙不可喻。

日月潭涵碧樓總經理史墨威表示，去年推出養生之旅屆滿1年，養生度假蔚為風潮，重新詮釋旅遊定義，更著重於健康意識、品味風土與心靈滋養；今年更深化提倡嶄新的健康旅遊意識、全新的生活體驗，與賓客一起追求身心靈的極致平衡。

(中時 )