全球已13國暫停施打AZ疫苗，調查顯示我國醫護多挺疫苗，但不到4成願打AZ，衛福部長陳時中則說「人都會有生老病死，難以判定血栓是AZ疫苗副作用。」國民黨前立委孫大千今在臉書發文，舉六大理由籲請蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和陳時中率先公開施打AZ疫苗，提振台灣人民對於疫苗的信心。

孫大千舉六大理由如下：

第一，原本台灣可以購買的BNT疫苗已經被民進黨某立委搞砸了，所以台灣只剩下AZ疫苗可以採購。民進黨某派系留下的爛攤子，當然應該由身為主席的蔡英文來收拾。

第二，全球已經有13國暫緩施打AZ疫苗，導致台灣第一線醫護人員施打AZ疫苗的意願不到 4成。蔡英文、蘇貞昌、和陳時中身為台灣防疫工作最重要的決策者，此時此刻當然應該帶頭公開接種AZ疫苗，降低台灣人民的疑慮。

第三，既然陳時中說「人都有生老病死」，代表早已看破生死，打一劑疫苗應該是小cas 。蘇貞昌更曾拍胸脯表示，如果共軍犯台，就算給他一隻掃把，他也會奮勇對抗，如果連上場殺敵都不怕了，想必不會害怕一劑AZ疫苗疫苗吧？

第四，拜民進黨某立委之賜，台灣未來所能夠從國外採購取得的疫苗，有超過1000萬劑都是AZ疫苗。如果醫護人員不打，台灣人民不打，這些疫苗都將成為垃圾。台灣也不可能在今年內達成群體免疫的目標，解除鎖國更是遙遙無期。

第五，既然陳時中已經掛保證表示，「難以判定血栓是AZ疫苗副作用」，蔡英文、蘇貞昌、和陳時中三人更應該帶頭施打疫苗，醫護人員和台灣民眾自然會跟進。否則陳時中的保證難不成只是隨口說說的嗎？

第六，世界各國的領袖，包含高齡的英國女王，為了推動全面施打疫苗，全都公開挽起袖子，直播接種，以安民心。台灣的總統、行政院長、和衛福部長怎麼可以貪生怕死，落於人後呢？

(中時 )