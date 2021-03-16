台中市清水區51歲英籍男子因家中遭逢變故，日前心情憂鬱，2天未到公司上班失聯，國外家人心急如焚，經英國在台辦事處協請警方找尋，清水警方終於以電話聯絡上該男，一邊安撫並通知其公司前往烏日將人帶回，幸未發生遺憾事件。

清水警分局指出，英籍男子因心情憂鬱，2天未到公司上班並失聯，國外家人因聯繫不到心急如焚，經英國在臺辦事處協請警方找尋，臺中市清水警分局長張啓祥接獲消息後相當重視，遂主動派員聯繫英國籍男子之在臺公司代表於10日下午15時至分局報案。

公司代表指出，英籍男子近期因家中遭逢變故，上班時心情鬱悶，疑似有輕生念頭。警方受理後立即啟動緊急協尋機制，調閱其手機最後發話位置於烏日區高鐵三段附近，並即通報轄區烏日分局及台中市專勤隊派員協尋。

分局巡官楊志祥發現該男電話時而開機時而關機，秉持救人如救火精神持續撥打手機試圖聯繫，終於在11日上午8點許聯繫到人，確認安全無虞並安撫情緒，同時通知其公司派員立即前往，順利將男子帶回公司，並向英國家人報平安。

分局長張啓祥表示，外籍人士身處異鄉，需要各方多加關懷，警方如何融入外籍人士圈內，了解各國不同的風土民情係刻不容緩之議題。並呼籲民眾珍惜生命，多關懷及詢問家人近況，若發現任何需要協助的人、事、物均可以撥打110向當地管轄之警政單位通報，請大家協助警方打造安心宜居社區生活環境，共同建立清水治安友善通報網。

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