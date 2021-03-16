美公債殖利率目前趨穩，加上市場樂觀預期，1.9兆美元疫情紓困計劃，將有助加速美國景氣復甦腳步。15日隔夜美股，三大指數全面收高，道瓊與標普500指數，無論是盤中或收盤指數，均再創歷史新高點。道瓊工業指數漲174.82點或0.53%，為32953.46點。那斯達克指數漲139.84點或1.05%，為13459.71點。標普500指數漲25.60點或0.65%，為3968.94點。15日交易時，道瓊最高一度上漲至32973.4點，同時，標普500指數最高也漲至3970.08點，兩者均創盤中歷史新高。值得留心的是，美東時間16日與17日，是美聯準會(FED)舉行貨幣政策會議，與FED主席發表談話的日子。

美國總統拜登11日已簽署並陸續執行，這項規模史無前例大的1.9兆美元疫情紓困計畫。所以，大多數美國人將可收到政府發的1400美元刺激消費支票。市場也樂觀其成，希望美國景氣能快點回到正軌。14日，美國財政部長葉倫也曾表示，美國通脹風險是低的且未失控的。

但保守派還是擔憂，美國政府花錢如同開水龍頭一樣，巨額開支也將導致通貨膨脹與之伴隨，以及與聯邦政府赤字雪上加霜。同時，美國有部分州的每日新冠新確診人數，還是有升高趨勢，再加上有些歐洲國家，還在實行另輪防病毒擴散隔離政策。

線上券商萬達(Oanda)表示，目前美國紐澤西州與密西根州的新確診人數明顯增加，若不幸在美新冠病毒再次擴散，將會影響景氣復甦時程。雖然美國疫苗接種率持續推進，但短期還是不能忽略市場風險因子。

至於在美公債殖利率方面，上升速度也漸趨緩。較一個月前揚升約50個基準點，並達到疫情爆發前高點的10年期美公債，殖利率從高點1.64%略微回落至1.611%。

2021年開始，美公債殖利率一直呈現走升態勢，也帶給科技相關產業不少壓力。因為，萬一貸款成本增加，將會給風險性較高的成長型公司造成營運負擔。

本周需要關注焦點，主要放在美國聯邦公開市場委員會（FOMC），將在美東時間16日與17日，召開貨幣政策會議，公佈利率決議與發表談話等。市場將聽取FED主席對美公債殖利率走向，以及景氣復甦一些攸關景氣動向說法。

市場普遍預估，美FED將不會輕易變動現行低利政策。高盛證券認為，美FED不太會把上升的公債殖利率，當成是一種負面現象來看待。高盛並補充，因有1.9兆美元金援，美國第一季經濟成長(GDP)將可增6%。

個股表現方面，景氣回春相關族群表現出色。例如美國航空(American Airlines Group)與聯合航空(United Airlines)，分別收高7.7%與8.3%。隨著新冠疫苗接種率日增，上周末，美國坐飛機的乘客數量，也創一年多以來新高。

特斯拉漲2.05%，因中國大陸車主懷疑買到瑕疵車，一狀告上法院。一審判決站在消費者這邊，要特斯拉彌補車主損失。

恩智浦半導體(NXP)大漲近9%，有消息傳出NXP將變成標普500指數成分股之一。

吉利德科學 (Gilead Sciences)漲2.45%與默沙東(MSD)漲2.18%，兩造聯合實驗的愛滋病毒(HIV)藥物，將在2021年下半年開始進行。

(時報資訊)