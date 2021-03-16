台灣大(3045)宣布，「好速」專案再進化，全新推出「好速省到家」，專案用戶創立省錢群組當「省長」，即可邀請配偶或二等親家人擔任「陪省員」，每位「陪省員」申辦台灣大5G指定資費可享月租優惠，每月最高折扣250元，讓最多10位家人(陪省員)共享5G指定專案月租優惠。

進入5G時代，台灣大持續創新，包括首創48個月綁約資費，降低5G手機入手門檻，以及獨家推出的5G「好速」專案，讓用戶「在外5G、在家WiFi6」，享受無縫接軌的高速上網服務。全新推出的「好速省到家」優惠計畫，以「家」為單位串聯，由「好速」專案用戶創立群組當「省長」，邀請新申辦/攜碼/續約5G 599型以上指定專案之配偶或二等親家人，成功加入群組當「陪省員」，即可享月租折扣。

台灣大舉例來說，申辦「好速成(又又)」1Gbps光纖上網、綁約48個月的「省長」，創立群組後邀請1位新申辦5G 599型(含)以上的親友加入成為「陪省員」，該「陪省員」月租就能省90元；如有2位「陪省員」，每個人月租可分別省110元；3位「陪省員」則各省140元；若有4到10位「陪省員」，每人的月租各省250元，群組最高年省共3萬元。不僅如此，「省長」的「好速」專案光纖上網速率越高、綁約越久、「陪省員」加入人數越多，月租折扣就越多。

另外，「好速」專案即日起新增5G 1,199好速成(又又)專案，包括5G行動上網100GB+在家光纖120Mbps吃到飽，網內免費，網外加市話最高240分鐘免費打，另加碼再享近6000元優惠，包含3個月免費MyMusic與MyVideo影音服務、 1個月GFN雲端遊戲服務，以及合約期間享數位電視加值頻道服務、串流視訊盒服務或TBC數位套餐服務。

(時報資訊)