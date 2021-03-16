健和興(3003)因2月工作天數較少，自結2月稅前盈餘7344萬元，月減3.96%，但年成長162.35%，創下歷年同月新高，由於電動車、工控及網通產品需求穩定，且去年上半年基期較低，健和興表示，今年上半年有機會比去年上半年好。

健和興為端子及連接器廠，產品主要應用在綠能電工、(電動)汽機車、家電及網通，其中綠能/電工產品包括：電力、電源及信號傳輸、電工連接器應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G\5G基地台、工業4.0、自動化與無人工廠高電流傳輸：SPS/UPS/中車/捷運系統等，汽機車連接器部分，健和興致力將產品由端子走向汽車關鍵零件，針對電動車輛與充(換)電系統產業研發整體性新產品，目前產品包括應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、電動車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商。

受2月逢農曆年及228連假工作天數較少影響，健和興2月合併營收達2.85億元，月減26.36%，但年成長50.58%，創下歷年同月新高，單月營業淨利為5425萬元，較去年同月大幅躍升177.81%，稅前盈餘7344萬元，月減3.96%，但年成長162.35%，雙雙創下歷年同月新高，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.47元；累計前2月合併營收達6.73億元，較去年同期營收躍升62.58%，每股稅前盈餘為0.96元。

健和興表示，目前各項產品狀況都不錯，由於去年上半年基期低，若無意外，上半年業績會比去年同期好，今年業績亦可望比去年好。

(時報資訊)