鄭運鵬強調，自己堅持只在沙灘上，不會踩進藻礁範圍。（圖／摘自鄭運鵬臉書）

立法院衛環委員會15日率團會勘大潭藻礁，並由政府各部會代表與環團面對面溝通，民進黨委員鄭運鵬參與其中，後卻發文指「無法理解」國民黨衛環召委（指陳玉珍）以保護為名勘察藻礁，卻踩進去礁岸是什麼意思？並強調自己站在沙灘位置並未靠近。不過此文馬上被多張綠委以及總統蔡英文站在藻礁上的照片打臉。網友狠酸表示，鄭運鵬是認為沒有民進黨黨證的人沒資格踩藻礁是不是？

鄭運鵬15日晚間發文表示，「今天國民黨衛環召委在大潭現地勘察藻礁，我無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」但當天在場者並非只有藍委以及鄭運鵬，綠委蘇巧慧以及其它幾位民進黨立委、經濟部次長曾文生都在場，並且被拍到站在藻礁上討論的畫面。

立法院衛環委員會15日率團會勘大潭藻礁，鄭運鵬po文質疑踩藻礁。(姜霏攝)

15日視察桃園大潭藻礁，民進黨立委蘇巧慧（中間紅圈處）、經濟部次長曾文生（右紅圈處）也在場。（圖／摘自林奕華臉書）

鄭運鵬貼文後立即遭到數張照片打臉，不僅有當天畫面，還有無數民進黨人曾在藻礁上「打卡護藻礁」的貼文，就連總統蔡英文都有曾站在藻礁上的畫面。這讓大批網友狂酸鄭運鵬，直呼他發這篇文前根本沒想清楚。

網友並熱議表示「綠共又在秀下限了」、「台灣民代水準正常發揮」、「只有蔡英文可以合法踩」、「肯定是少了黨證」、「focus在踩藻礁真的頗87」、「藻礁要自立自強阿，很多事都是他可以，你不行」、「不能踩，但可以剷掉開發接收站沒問題的，大概是這個意思」、「有黨證才能踩，懂？」

(中時新聞網)