民眾去全聯福利超市，總能聽到熟悉的廣播詞「請支援收銀」，不過一名男網友表示，近日到全聯買了鳳梨準備結帳，下秒收銀員便對著廣播鍵按下「請支援削鳳梨」，令他驚喜不已，據了解，代削鳳梨的服務全聯已推行多年，貼文曝光後，不少網友也都相當驚訝，歪樓表示要揪團去全聯買鳳梨。

原PO昨（15）日於臉書社團《爆廢1公社》發文表示，在全聯超市裡最常聽到的廣播就是「請支援收銀」，這回他買了一顆鳳梨，走到收銀台想請他們代削皮，只見收銀員熟悉的按下廣播鍵「請支援削鳳梨」，令他大開眼界「終於不是請支援收銀了」，並搞笑表示「若我找了一群朋友，各買一顆鳳梨，並且分開結帳，他會廣播很多次嗎？」

貼文曝光後，不少網友大開眼界，紛紛留言表示「揪團去全聯買鳳梨了啊」、「怎麼會激起想買鳳梨的慾望？」、「全聯竟然有代削鳳梨，我現在才知道」、「別欺負收銀員啦！這樣很可憐」、「全聯店員真的愈來愈強大」、「榴槤也可以削嗎？」，留言中也有人認為店員這樣太辛苦，應進一台自動削鳳梨機取代人力。

據《三立新聞網》報導，全聯代削鳳梨的服務已推行多年，為提供消費者更好的服務，及推廣吃水果的理念，而各門市也會視當日人力狀況，提供免費削鳳梨的服務。

(中時新聞網)