中國央視新聞16日報導，中國常駐聯合國代表張軍當地時間15日致信聯合國祕書長古特雷斯，正式通報中國將向聯合國維和人員捐贈30萬劑新冠疫苗，優先用於非洲任務區。

此外，巴基斯坦總統阿爾維（Alvi）和妻子15日，進行登記註冊後，在首都地區的接種中心接種了新冠肺炎疫苗。總統辦公室人士表示，阿爾維總統接種的是中國國藥集團新冠疫苗。阿爾維建議巴基斯坦人民在接種疫苗後也要謹慎行事，遵守防疫措施。

中國常駐聯合國代表團表示，捐贈30萬劑新冠疫苗是中國落實將疫苗轉化為全球公共產品的具體舉措，也體現了中國對聯合國以及多邊主義的切實支持。作為聯合國祕書長「為維和而行動」倡議下維和人員安全議題牽頭國之一，中國高度重視維和人員安全問題，支持盡快為維和人員接種新冠疫苗，保障維和人員生命健康，幫助他們更好履職。中國政府將同聯合國祕書處密切配合，早日讓維和人員用上中國疫苗。

代表團指出，抗擊疫情是當今世界面臨的最緊迫任務，疫苗是戰勝疫情的有力武器。中國高度重視疫苗的公平分配問題，特別是在開發中國家的可及性和可負擔性。目前，中國已向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助，並向28個國家出口疫苗。越來越多的國家和人民已經用上中國疫苗。

中國常駐聯合國代表團還表示，將繼續與世界各國團結一心，共同努力，為取得全球抗疫勝利做出不懈努力。

(中時 )