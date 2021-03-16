有些人不知道是不是上輩子燒了好香，不但含著金湯匙出生，居然還顏值高又有才華，讓大家既羨慕又忌妒。命理專家艾菲爾老師昨（15）日就在臉書上點名4大生肖女是名符其實的「人生勝利組」，雖然人格特質都不太一樣，卻總是能在所到之處受到大眾的喜愛，也容易成為其他人的重要貴人！

▍生肖虎

屬虎的女生對於生活中的一切都很有熱情，外表打扮當然也不例外，所以美女特多。她們也喜歡跟人互動，知道如何表現個人魅力，熱愛新事物的特質，也讓她們的妝容丶配件甚至拍照打卡地點，都能走在時代尖端。

除了美女多，屬虎的女生命特別好，因為她們擁有許多幸運之神也喜歡的特質，像是不管遇到什麼樣的困境都能樂觀面對，不但在工作上深受上司青睞，在感情世界中也不會貶低自己。此外，屬虎的女生還很寬容，她們善待這個世界，讓這個世界也反過來善待她們，所以虎女孩老是覺得自己很好命的原因，其實是因為她們經常擔任別人的貴人角色。

▍生肖兔

屬兔的女孩讓人相處起來如沐春風，外表可能不是最亮眼，但絕對是最優雅、最耐看的類型。這是因為她們非常注重自己的儀容丶舉止，就像是法國女人說的「外表是天生的，但穿著品味是努力來的」，簡單來說，兔女孩的美，是來自於內在的氣質。

更讓人羨慕的是，屬兔的女孩非常好命，這與她們開朗的個性有關，兔女孩們非常善於跟人群互動，能用幽默風趣的方式跟別人打好關係，受到同儕丶長輩丶長官的喜愛，人緣好，生活自然是如魚得。另外她們還有著溫柔的氣質，對感情運勢上尤其加分，因為沒有一個男生能夠抗拒有氣質丶又溫柔的女孩子，讓兔女郎在感情路上可說是無往不利。

▍生肖羊

羊咩咩們的美，是一種精緻感，她們對自己的妝容丶穿著丶配件都相當講究，對美有一種近乎偏執的追求，所以當她們的外表總是看起來無懈可擊，是男人眼中有點距離感的美女。除了自己的外表，她們也很懂得享受生活，因此身處在羊咩咩的身邊，會出現一種自己也高級起來的錯覺。

屬羊女孩們的好命，主要強在工作運勢，因為她們天生謹慎，辦事不容易出錯，深得公司同事的信賴，另外她們還相當執著，對於上面交辦的任務不達成絕不罷休，負責任的工作態度讓她們成為長官的心頭好，若是自己有計畫創業，也能按進度達到目標，會是另一半身邊的帶財好幫手。

▍生肖雞

屬雞的女孩是我們大家眼中的美女，除了天生的好長相，更懂得如何在團體中成為最耀眼的明星，遇到表現的機會都能適當的展現優點，重要的是，她們不會讓其他人有一種陪襯的感覺，既不驕傲又能表現自己，還能讓團體融洽，受到所有人的喜歡。

屬雞的女孩也具有天生的領袖氣質，她們善於讓事情往自己希望的方向發展，也能果斷的淘汰生活中不喜歡的部分。此外，她們還懂得理性規劃，讓她們成為最帶財的生肖之一，特別是能夠替自己帶財，對屬雞的女孩來說，好的命運就掌握在自己手裡。

(中時新聞網)