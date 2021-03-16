美股大漲激勵今(16)日台北股市開高，集中市場加權股價指數以16253.93點開出，上漲4.6點，明(17日)即將除息的台積電開盤小跌1元，來到610元。

拜登的1.9兆美元紓困法案預期將對市場注入資金，本周市場都在關注美國聯邦公開市場委員會(FOMC) 利率決策會議最新結果，周一美股開高走高，道瓊工業指數終場上漲174.82點，漲幅0.53%，收在32953.46點，那斯達克指數收盤大漲139.84點，漲幅1.05%，收在13459.71點，標普500指數終場上漲25.60點，漲幅0.65%，收在3968.94點，費城半導體指數收盤上漲66.96點，漲幅2.26%，收在3032.0 點。

台北股市15日以16249.33點作收，下跌5.85點，盤中上下震盪87點，成交值2642.08億元，三大法人賣超27.66億元，其中，外資及陸資賣超29.74億元，自營商賣超2.3億元，投信買超4.38億元。

法人表示，從技術面觀察，中長期均線仍處於多頭排列架構，季線上升到15400點附近，是下檔初步支撐，15000點的整數關卡亦在春節長假賣壓下力守，是多方憑藉，如跌破，才會測試緩慢上升中的年線。由美股的走勢觀察，道瓊、標普500等指數陸續創下新高，但是那斯達克、費城半導體指數則是跌破月線後反彈無力，低基期價值股表現較佳，高基期的成長股回檔修正。

(中時新聞網)