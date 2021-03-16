一項今天發表的研究敲響了生態體系和農業的警鐘，科學家研究橡樹年輪後發現，在氣候變遷加劇熱浪侵襲之下，歐洲近年的夏季乾旱，是這個地區近2110年來最嚴重的情況。

科學家利用可追溯到古羅馬時代的歐洲橡木年輪所獲得的資料，發現氣候長時間偏乾的趨勢自2015年起突然增強，是2000年來未曾見過的情況。用於研究的橡樹共有147棵，有些還存活，有些是從建築物和考古現場中取得的原木。

研究人員表示，這些異常乾燥的夏季，可能是由人類造成的氣候暖化，和高速氣流循環的變化所引起。

研究第一作者、英國劍橋大學（Cambridge University）地理系的環境系統分析教授邦特根（Ulf Buntgen）說：「氣候變遷並不代表所有地方都會變得乾燥，有些地方可能會變濕或變冷，但是極端狀況會更頻繁，這可能會對農業、生態系統和整體社會造成破壞。」

邦特根在劍橋大學發出的聲明中表示，這項研究顯示，自2015年以來，連續幾個夏天出現的高溫和乾旱，「對中歐來說是極度不尋常的」。

自2015年巴黎氣候協定簽署迄今，全球已遭逢有紀錄以來最熱的5年。

這項研究資料刊登在英國「自然地球科學」（Nature Geoscience）期刊上。

(中央社)