立法院環衛委員會昨與官員、環團赴大潭藻礁會勘，因穿雨鞋踩在藻礁，遭民進黨立委及側翼接力發文抨擊傷害藻礁。國民黨革實院長羅智強今早臉書發文，拿蔡總統當年也踩在藻礁的相片、環團解釋穿軟底雨鞋與藻礁互動「意義非凡」等內容，酸民進黨為抹黑藻礁公投才指責環衛委員會立委，卻凸顯「我可以踩，你不可以」。

羅智強說，為了深入瞭解藻礁，立法院環衛委員會在大潭現勘，親臨現場感受藻礁壯景。但為了抹黑藻礁公投，民進黨的立委及側翼接力發文，說委員們踩在藻礁上是對藻礁的傷害。

他說，首先他要肯定側翼對藻礁的呵護，希望他們也能本著這個立場，反對破壞力更甚的三接，同時也來個機會教育，只要穿上軟底雨鞋或膠鞋，就能以衝擊最小的方式觀賞藻礁。就連潘忠政老師也強調：「這種和藻礁輕柔的、善意的互動，我們認為意義非凡。」

羅智強強調，恰巧，數年前喊出藻礁永存的蔡英文，也曾以同樣的姿態踩在藻礁上。「我可以踩，你不可以」，看著蔡英文踩藻礁的照片，再看潘老師對她的感念，才知道良心易逝、腦袋會變，唯有藻礁才能始終如一，挺過7600年。

羅智強發文不到一小時，引來五千位網友按讚，許多人留言。台北市議員張斯綱就酸說：「天地萬物，朕賜給你，才是你的，朕不給，你不能踩。」

(中時 )