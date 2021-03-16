【愛傳媒LinBay 好油專欄】從2017年就有風聲農糧署收了很多火龍果送到台南改良場去埋，但沒有人有確實的白紙黑字的資料，所以只是一直停留在謠傳。

真正被公開的應該是2019年花蓮埋柚子的事情，這些事情才被公開，然後農糧署就換講法了，這是加工，堆肥也可以是加工，這真是顛覆一般人對於加工的概念，加工成越便宜的東西，佩服佩服。

現在還有一個更潮的名詞叫多元循環利用，誰說農委會無能的？人家可以去買水果，然後埋一埋還能核銷，有哪一個部會做的到這種事？

而且預算不夠也沒關係，直接花到預算的四倍，預算本來抓1.5億，結果結算可以6.5億，真是太強大了。

我想到陳主委去年說這幾年有哪一種農產品有產銷失衡？既然沒有產銷失衡，為什麼會花那麼多錢買水果去多元循環利用？為什麼預算1.5億可以花到6.5億？

陳主委何苦一直打臉自己呢？

作者為知名評論人

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(中時新聞網)