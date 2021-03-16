由於受到新冠疫情的影響，長時間口罩不離身，「豆花一族」的人數明顯增加，讓痘痘貼成為熱銷商品，不過，皮膚科醫師趙昭明提醒，含藥痘痘貼無法治療青春痘，也無法緩解發炎，建議做好清潔，避免熬夜，少吃高油、高熱量食物，才能遠離痘痘風險。

依照食品藥物管理署法規，痘痘貼屬於一般及整形外科手術類別的「親水性創傷覆蓋材」醫療器材管理，若含有抑菌、藥品等成分，如：六次甲基雙醋酸氯啶（Chlorhexidine）及水楊酸等，則被列為2等級醫療器材，如不含抑菌、藥品等成分，則屬於1等級醫療器材。

許多民眾以為含藥痘痘貼可以治療青春痘，趙昭明說明，「這是不正確的觀念」，即使是含藥痘痘貼也僅能促進角質代謝和抗菌，無法治療青春痘，也難以緩解發炎情況。

趙昭明指出，痘痘貼敷蓋於痘痘傷口，可以吸收傷口分泌物，隔絕外界髒汙，提供良好溼潤的癒合環境。但痘痘貼僅適用於有傷口，或可見膿頭、只須用青春棒輕輕壓擠，就流出膿液的青春痘類型。

如果痘痘嚴重紅腫，或屬於閉鎖性粉刺，在使用痘痘貼後，不但無法吸附毛孔裡的髒汙，還會蓋住粉刺，讓毛孔阻塞更加嚴重；至於沒有膿頭的囊腫型青春痘，代表皮膚深處發炎，若以痘痘貼悶住，則會讓症狀惡化，務必積極就醫。

趙昭明說，曾收治1名患有中度丘疹型青春痘的21歲女性，原本以為只是毛孔阻塞而使用含藥痘痘貼，但愈貼愈腫，且不舒服，就診時已變成重度囊腫型青春痘。

至於該如何避免長痘痘？趙昭明建議，如果本身油脂分泌旺盛，早、晚應以清潔劑和涼水來洗臉。要是冒出痘痘，更須正常清潔，但此時皮膚處於發炎狀態，切記不可用力搓揉擠壓。此外，使用痘痘貼之前，一定要徹底洗淨雙手，並且按照產品說明書使用，如果吸收組織液到飽和時（由透明變白色狀），就要更換新的痘痘貼。

(中時新聞網)