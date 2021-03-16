早上來杯咖啡是不少人的習慣，但若早餐只喝一杯咖啡，營養就夠了嗎？咖啡因會不會讓腸胃吃不消？一位網友網路平台問卦，「早餐只喝咖啡會怎樣嗎？」結果釣出不少擁護者和反對者。對此，營養師揭意外答案，現在風行的168斷食法不講究吃早餐，若不吃早餐只喝咖啡，其實看個人習慣，不太會造成健康問題。

原PO在PTT發文提到，最近發現一杯咖啡就能撐完早上了，他透露不是喝黑咖啡，有再加糖調 味，心裡想這樣有點熱量，但不知會不會不好，問大家意見「早餐只喝咖啡會怎樣嗎？」

貼文一出，釣出不少168斷食擁護者，「168斷食法，早餐只喝黑咖啡，喝到中午吃飯」、「一天吃兩餐就好，11點吃一餐、晚上7點再吃一餐」、「早餐不吃其實比較健康」。有人則透露，空腹喝咖啡並非新玩意，早已養成這種習慣，「我這樣二十年了，好得很」、「早上只喝一杯黑咖啡，已經三年了」、「不會怎樣，而且我都喝無糖黑咖啡」。

其實空腹喝咖啡並非人人適合，還要看個人腸胃條件，網友們留言曝慘痛經驗說，「會肚子痛痛，肚子餓餓」、「我喝咖啡，腸胃會很不舒服，哀」、「我只能在吃飽飯後30分內喝咖啡，不然很不舒服」、「偶爾胃食道逆流，大部分沒事」、「胃潰瘍，勸你不要」。其他網友則建議，不要只光喝咖啡，加根香蕉或再吃顆蛋、蘋果更能兼顧營養均衡。

另外，《British Journal of Nutrition》研究也發現，空腹喝咖啡，咖啡因對於血糖的影響可能持續一整天。如果是吃完早餐後再喝，可能對健康更好。

根據三立新聞報導，營養師林世航認為，早上只喝咖啡，不太會造成健康問題，現在風行的168攝取法，便認為早餐不是絕對必要，真的要看個人的習慣。他還補充，糖就盡量少放，若一天糖吃得少，也還可以接受。

(中時新聞網)