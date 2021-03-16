立法院社會福利及衛生環境委員會立委們，昨（15）日到桃園視察大潭藻礁，並邀行政部門、藻礁公投領銜人潘忠政、環保律師等人會談。與會的國民黨立委蔣萬安指出，會議上經濟部說法避重就輕，且相關數據各單位不一，質疑到底是哪個單位在說謊？

蔣萬安昨在臉書表示，「藻礁永存」不該只是口號，而是要付諸行動。他指出，令人遺憾的是，會議上經濟部的說法仍避重就輕，很多資訊都沒有清楚揭露，或者是說明清楚。

經濟部書面報告施工中的三接說沒有新增填地，蔣萬安指出，但無論是環保署、海保署書面報告，卻說有填區，分別是21公頃、62.4公頃的新增填區。蔣質疑，到底是哪個單位在說謊？或刻意誤導民眾？

立法院環衛委員會召委陳玉珍15日率團前往桃園觀塘工業區，視察藻礁生態，並邀集經濟部、中油、環保署及珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等人，舉行公聽會表述意見。（資料照／珍愛藻礁公投小組提供／黃婉婷桃園傳真）

蔣萬安也舉例，經濟部一直說「已經從232公頃縮減為32公頃，侷限『工業區』」，事實上卻忽略其他部會、環團強調海域開發範圍是指工業港區，也就是設碼頭、防波堤、挖航道的總海域開發面積超過900公頃，並未縮小。

此外，台電去年十二月強調，若三接不蓋，台灣電力備用容量是短少2.4%，但公投成案後卻改口說少6%，蔣萬安說，中間差異的計算基礎跟標準在哪裡？也沒說清楚。

蔣萬安表示，環團的訴求很簡單，牽涉到能源政策、環境保護的重大議題，政府不該漠視60萬連署公投背後代表的民意，應立即舉辦聽證會，把更多的資訊公開攤在陽光下供各界檢視，讓政府機關代表、環團代表，針對問題爭議點好好說清楚、講明白。

(中時新聞網)