北韓對拜登政府已讀不回，16日終於打破沉默，不過在給拜登的第一道訊息卻煙硝味十足，針對美韓聯合軍演，金與正警告拜登不要在一開始就製造事端。

美國總統拜登上任後，新政府嘗試了各種管道和北韓聯繫，不過至今都遭到對方已讀不回，北韓今（16）日打破沉默，不過給拜登的第一道訊息卻煙硝味十足，針對美韓聯合軍演，金與正警告拜登不要在一開始就製造事端。

拜登政府自2月開始嘗試透過多種管道和北韓接觸，不過至今遭到對方已讀不回，綜合美國有線電視新聞網（CNN）、韓聯社報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨日表示，美方已經透過多種管道和北韓接觸，她說外交永遠是美方的目標，目標是降低風險升溫，「不過迄今我們尚未收到任何回覆。」

北韓今日終於打破沉默，不過在給拜登政府的第一道訊息卻警告意味十足。根據北韓官方報紙《勞動新聞》（Rodong Sinmun）報導，金與正在聲明中警告，「如果美國希望未來4年睡得安穩，最好不要在一開始就製造讓自己無法入眠的事端。」

報導指出，金與正的此番談話是針對韓美聯合軍演而來，她指出已經獲悉南韓當局於8日開始針對北韓的侵略性戰爭演習消息，警告兩韓將因此難以重返「3年前的春天」。

她痛批南韓「再一次在全韓國人民面前選擇『戰爭的3月』、『危機的3月』」，「而不是溫暖的3月」，強調平壤將嚴密注意南韓的態度及舉動，警告首爾如果膽敢加大軍事挑釁力度，北韓將毫不猶豫地撕毀韓朝軍事協議。

儘管美韓此次聯合軍演因為新冠肺炎疫情的關係縮小規模，不過金與正強調，不論是何種規模或形式，都無法改變侵略性戰爭演習的本質。

她警告首爾已經逾越「紅線」，對同胞病態的敵對意識和行為已達到無可救藥的地步，讓北韓再次確信無法坐下來談判。

美韓聯合軍演於上周展開，將持續進行至18日。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）15日抵達日本，展開訪日行程，之後再轉往南韓。

(中時新聞網)