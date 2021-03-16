中華電(2412)校園徵才活動開跑，今年因應疫情提前啟動線上徵才活動，並延續去年2020 5G元年，擴大招募5G相關應用等科技研發、企客行銷、網路基礎建設、資通訊技術等領域校園菁英或社會新鮮人。

董事長謝繼茂表示，2021年中華電信將以「5G與轉型」做為雙軌策略主軸，除了加速5G建設、相關5G智慧應用，也會透過併購強化自主能力，透過合作夥伴共同建構智能5G雲服務平台等雲端垂直應用服務。

總經理郭水義進一步指出，5G及IoT垂直雲端發展應用，是企業數位轉型基礎，除在台灣市場外，未來也將持續拓展海外市場，向海外輸出台灣5G智慧應用經驗。根據2021年Opensignal最新公布的「全球行動網路體驗獎」，調查全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，中華電在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比皆拿下全台第一，展現中華電打造創新第一、技術第一及人才第一的企業環境之決心及能量。

中華電2021校園人才招募針對校園新鮮人開設相關職缺，線上報名時間即日起至3月31日截止，預計於4月下旬及5月中旬針對合適人才辦理面談。

(時報資訊)